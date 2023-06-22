Машина загорелась на Планерной улице в Петербурге

Машина сгорела на Планерной улице в Петербурге. Фото: скриншот видео

Во второй половине дня, 21 июня, в Приморском районе Петербурга небо заволокло черными и густыми облаками дыма. Причиной тяжелого дыхания у жителей многоэтажного дома стала вспыхнувшая машина на Планерной улице. Видео с полыхающим автомобилем у магазина Перекресток опубликовал один из домовладельцев в группе «ДТП и ЧП | Петербург».

– Начала пожара не видел. Люди пытались тушить машину в самом начале: кто ведрами с водой, кто шлангом, потом даже огнетушитель нашли, – рассказал автор поста в беседе с корреспондентом spb.kp.ru.

Он рассказал, что все усилия соседей оказались бесполезными. Тогда люди разошлись дожидаться профессионалов. К счастью, службы прибыли очень быстро. Как передает очевидец, первая пожарная машина приехала минут через десять после начала возгорания. Следом подтянулись еще две спецмашины. Но огонь уже усмирили. После у многоэтажки остановились две скорые. Пострадавших, по словам свидетеля происшествия, не было.