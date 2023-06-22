ЗакС утвердил рекордное исполнение бюджета Петербурга в 2022 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Петербурга. На нем депутаты в третьем чтении утвердили проект об исполнении бюджета города за 2022 год. «За» проголосовали 44 члена органа. Доходы и расходы Северной столицы оказались рекордными: 1,163 и 1,043 триллиона рублей соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСобрания.

– Чиновники утвердили итоговый финансовый отчет правительства с основными бюджетными показателями. В казну города поступило на 320 миллиардов больше, чем годом ранее. Профицит составил 119,7 миллиарда, – рассказали в пресс-службе парламента.

В Собрании также отметили, что в минувшем году Петербург занял лидирующие позиции среди субъектов России по росту доходов. Так, объем казны увеличился на 37,9 процента. Такой показатель оказался выше примерно в три раза среднего по стране. Уровень исполнения расходных назначений бюджета превысил 99 процентов впервые за десять лет.