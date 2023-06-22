В Ленобласти исчезли 164 несанкционированные свалки. Фото: finexpertiza.ru

Количество несанкционированных свалок снижается по всей России впервые за четыре года. Так, аналитики консалтинговой компании FinExpertiza на основе данных Росприроднадзора подсчитали, что общее число сократилось на 17 процентов. Они также составили рейтинг самых незамусоренных регионов. Ленобласть и Петербург оказались в лидерах: в регионе полигонов стало меньше на 164 и 148 соответственно.

– Количество мусорных объектов снизилось на 2,6 тысячи по всей стране. В Северной столице осталось лишь 184 несанкционированных полигона. В области чуть больше – около 240, – отметили специалисты.

Также в лидеры по данному показателю вышли Башкортостан с минусом в 921 объект, Пермский край, ХМАО, Челябинская, Самарская, Нижегородская, Свердловская, Волгоградская области. Кстати, несмотря на активную расчистку территорий, абсолютный лидер – Башкортостан – занял первое место и по количеству оставшихся незаконных мусоросборников.