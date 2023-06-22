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НовостиОбщество21 июня 2023 22:58

ЗакС Петербурга хочет продлить запрет на испытательный срок для выпускников до двух лет

Закон принят за основу
Элеонора КУРЮМОВА
ЗакС Петербурга хочет увеличить мораторий на испытательный срок для выпускников до двух лет.

ЗакС Петербурга хочет увеличить мораторий на испытательный срок для выпускников до двух лет.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты ЗакСа Петербурга планируют обратиться в Госдуму с федеральной инициативой. Парламентарии хотят увеличить запрет на испытательный срок для выпускников вузов и колледжей до двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСобрания.

– Сейчас по Трудовому кодексу молодых специалистов принимают на первое место работы без обязательных испытаний в течение года после окончания учебного заведения, – уточнили в пресс-службе парламента,

Как уточнили в Законодательном собрании, подобную инициативу предложили члены постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению города на Неве. На заседании органа 21 июня проект приняли за основу. Кстати, поправка в данный федеральный закон вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.

Ранее spb.kp.ru писала, что Денис Четырбок стал председателем бюджетно-финансового комитета ЗакСа Петербурга.