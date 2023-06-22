ЗакС Петербурга хочет продлить запрет на испытательный срок для выпускников до двух лет

ЗакС Петербурга хочет увеличить мораторий на испытательный срок для выпускников до двух лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты ЗакСа Петербурга планируют обратиться в Госдуму с федеральной инициативой. Парламентарии хотят увеличить запрет на испытательный срок для выпускников вузов и колледжей до двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСобрания.

– Сейчас по Трудовому кодексу молодых специалистов принимают на первое место работы без обязательных испытаний в течение года после окончания учебного заведения, – уточнили в пресс-службе парламента,

Как уточнили в Законодательном собрании, подобную инициативу предложили члены постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению города на Неве. На заседании органа 21 июня проект приняли за основу. Кстати, поправка в данный федеральный закон вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.

Ранее spb.kp.ru писала, что Денис Четырбок стал председателем бюджетно-финансового комитета ЗакСа Петербурга.