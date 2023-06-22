Синоптик Шувалов объяснил отсутствие дождей в Петербурге перестановками в атмосфере. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил, почему в июне в Петербурге было так мало дождей. По его словам, на осадки влияют перестановки в атмосфере не только в России, но и над Атлантическим океаном. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

- Отклонения от «нормальной» атмосферной циркуляции практически на 100% гарантируют Петербургу солнечную погоду на протяжении, по крайней мере, недели, а то и десяти дней. Более того, рискну предположить с вероятностью в 70% - и до конца июня, - отметил синоптик Шувалов.

По его словам, температура воздуха в Северной столице понизится на следующей неделе и будет составлять 22-25 градусов, но все равно будет превышать климатическую норму. Однако дефицит осадков может привести к усилению пожарной опасности в лесах.