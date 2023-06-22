Спрос на вахтовых работников вырос на 86% в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Северной столице заметно вырос спрос на вахтовых работников. За последние два месяца в целом по Петербургу количество таких вакансий увеличилось на 86 процентов по сравнению с прошлым годом. Зарплата вахтовиков достигает 172 тысяч рублей в месяц. Такое исследование провели эксперты сервиса hh.ru.

- На фоне острого дефицита кадров вахтовый метод занятости набирает популярность у работодателей, причем все чаще к нему прибегают компании, которые прежде не нанимали сотрудников в других регионах. Вырисовывается новый тренд: активное расширение географии подбора персонала, - отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

В целом по России спрос на вахтовых работников в мае-июне вырос на 91 процент относительно такого же периода в прошлом году. Больше всего вахтовиков требуется в Калининградской, Московской, Архангельской, Мурманской областях и в Москве.