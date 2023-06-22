Туриста из Чечни, устроившего погоню с полицейскими, арестовали на 7 суток в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

Турист из Чечни, который вместе с друзьями катался по ночному Петербургу, побывал в зале суда. Напомним, 21 июня мужчина разъезжал по городу в пьяном состоянии. Когда машину попытались остановить сотрудники ДПС, водитель проигнорировал это требование, и началась погоня. Пьяный турист протаранил три припаркованных автомобиля.

- Мужчину доставили в отдел полиции, составили в отношении него четыре административных протокола, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Суд принял решение арестовать дебошира на семь суток. К счастью, из-за действий пьяного водителя «Приоры» никто не пострадал. Пассажиры в машине снимали видео погони. Остановить автомобиль удалось около двух часов ночи на Адмиралтейской набережной. Полицейские блокировали «Приору».