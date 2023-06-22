Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2023 5:42

Знойная жара сменится грозами и градом 22 июня в Петербурге

В город придет циклонический вихрь
Анастасия НУРАДИЛОВА
Знойная жара сменится грозами и градом 22 июня в Петербурге.

Знойная жара сменится грозами и градом 22 июня в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге в четверг, 22 июня. По его словам, Северная столица попадет под влияние циклонического вихря. Из-за этого в город придут облака, начнутся кратковременные дожди и даже ливни с грозами. Синоптики не исключают град.

- Температура воздуха в Петербурге - от 28 до 30 градусов тепла. В Ленобласти будет от 25 до 30 градусов. С такими показателями сегодняшний день в Северной столице может стать самым теплым с начала года, - отметил Михаил Леус.

Атмосферное давление в четверг упадет до 754 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. А в пятницу прогнозируют похолодание: воздух прогреется лишь до 21-23 градусов, пройдут кратковременные дожди.