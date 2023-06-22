Знойная жара сменится грозами и градом 22 июня в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге в четверг, 22 июня. По его словам, Северная столица попадет под влияние циклонического вихря. Из-за этого в город придут облака, начнутся кратковременные дожди и даже ливни с грозами. Синоптики не исключают град.

- Температура воздуха в Петербурге - от 28 до 30 градусов тепла. В Ленобласти будет от 25 до 30 градусов. С такими показателями сегодняшний день в Северной столице может стать самым теплым с начала года, - отметил Михаил Леус.

Атмосферное давление в четверг упадет до 754 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. А в пятницу прогнозируют похолодание: воздух прогреется лишь до 21-23 градусов, пройдут кратковременные дожди.