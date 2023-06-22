Пожилой остеопат домогался 16-летней девочки на сеансе в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Известного в Петербурге 61-летнего остеопата обвинили в надругательстве над 16-летней девочкой. По словам 47-летней матери пациентки, все произошло во время платного сеанса массажа. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Женщина утверждает, что 19 июня около 21 часа специалист совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери, - рассказал источник.

Заявление в полицию мать подала спустя пару дней, 21 июня. Теперь остеопату придется некоторое время провести за беседами со следователем. Отметим, что если вину специалиста докажут, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Известно, что медик работает по двум адресам – на проспектах Гражданском и Науки. Попасть к нему можно только по записи. На различных сайтах о нем отзываются как о профессионале. Также клиенты оставляли положительные отзывы.