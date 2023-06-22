Крейсер «Аврора» простоит еще 30 лет без ремонта у набережной Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Крейсер «Аврора», стоящий у Петроградской набережной в Петербурге, может дожить до своего 150-летия без ремонта. По словам гендиректора Кронштадтского морского завода Анатолия Белоева, доковые работы проводить на нем не нужно еще в течении 20-30 лет. Об этом он рассказал в интервью ТАСС во время Международного военно-морского салона.

Последний раз судно ремонтировали с 2014 по 2016 годы. За этот период обновили конструкции крейсера, в том числе исторические детали. Также специалисты модернизировали системы безопасности и пожаротушения.

- Срок службы крейсера после ремонта продлился на 10 лет. Но мы уверены, что корабль простоит еще 20-30 лет и за это время необходимости в проведении доковых работ не возникнет, - сказал Белоев.

Крейсер заложили 4 июня 1897 года на судоверфи, которое сейчас носит название «Адмиралтейское верфи». В мае 1900 года его спустили на воду и на плаву достраивали в течении трех лет.