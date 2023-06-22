Выставка в честь 100-летия композитора Исаака Шварца заработает на киностудии «Ленфильм». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В честь 100-летия композитора Исаака Шварца на киностудии «Ленфильм» откроют выставку-прогулку под названием «По волнам киномузыки Исаака Шварца». Она начнет работать 30 июня. Там же состоятся спецпоказы фильмов с музыкой композитора из золотой коллекции Ленфильма.

- Исаак Шварц — выдающийся кинокомпозитор и легенда Ленфильма. Мировую известность Шварцу принесла музыка для кинофильмов. Он является автором мелодий более чем к 120 картинам, песни Шварца узнают с первых нот почти все поколения зрителей, - рассказали в пресс-службе Ленфильма.

Почта России в честь 100-летия композитора выпустит открытку с его портретом и изготовит штемпель с фиксированной датой – 30 июня.

КОНКРЕТНО

Выставка в Ленфильме для посетителей откроется 1 июля. Режим работы – с 12 до 20 часов. Вход свободный.