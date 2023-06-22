Мужчина на моноколесе столкнулся с подростком на электросамокате в Петербурге. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В Петербурге вечером 21 июня дорогу не поделили два водителя на средствах индивидуальной мобильности. Все случилось у дома по Ленинскому проспекту, 128. 34-летний мужчина на моноколесе столкнулся с 16-летним подростком на электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В результате ДТП подросток с различными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение, - добавили в пресс-службе.

Полицейские организовали проверку. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.

Напомним, что недавно в Петербурге произошло страшное ДТП с электросамокатчиком. Полицейский из Новосибирска, который приехал в Северную столицу отдохнуть с семьей, на скорости влетел в восьмилетнего ребенка на пешеходном фонтане в Колпинском районе. Мальчик попал в больницу с серьезными травмами. Позже выяснилось, что мужчина был пьян.