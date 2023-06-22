Петербуржец изрезал ножом 19-летнего парня из-за ссоры на дороге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские в Петербурге задержали мужчину, который во время ссоры на дороге напал на 19-летнего парня. Все произошло 20 июня в Московском районе. Пострадавший молодой человек обратился в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Неизвестный, угрожая ножом, порезал ему руку, проткнул колесо его автомобиля ВАЗ-2101, и скрылся с места происшествия на автомобиле «БМВ ХЗ», - говорится в сообщении регионального ведомства.

Парню с порезами помогли врачи скорой помощи. Они отпустили его домой в удовлетворительном состоянии.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. 21 июня они задержали злоумышленника на Пулковском шоссе. Им оказался 41-летний петербуржец. Теперь мужчине грозит наказание.