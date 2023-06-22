Охранник жестоко избил беременную девушку в сетевом магазине в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Охранник сетевого магазина в Колпино с кулаками напал на 18-летнюю девушку, которая пыталась украсть товары. Мужчина ударил ее кулаком в голову и толкнул. Дебоширка упала на живот. Позже стало известно, что девушка на находится на 8-9 неделе беременности. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 21 июня в 22:20 бригада скорой помощи осмотрела 18-летнюю жительницу города Тосно. У девицы наблюдались признаки закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга. Кроме того, существовала реальная угроза прерывания беременности, - рассказал источник.

Девушку с травмами привезли в Городскую больницу имени Семашко, но она сбежала из приемного покоя еще до того, как дежурный врач приступил к осмотру. Вероятно, боялась попасть в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.