Каждый третий петербуржец уверен в негативном влиянии работы на здоровье. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцы поучаствовали в опросе «Росгосстраха» и «Зарплаты.ру» и ответили на вопросы о том, как на них влияет работа. Каждый третий житель города ответил, что работа плохо влияет на его ментальное и физическое здоровье. По мнению 20% респондентов, страдает только физическое здоровье. 7% считают, что рабочие будни вызывают психологические проблемы.

- Самыми неприятными симптомами стали стресс, постоянная усталость, боли в спине и ногах и ухудшение зрения. Респонденты считают, что основными факторами стали сидячая работа, токсичная атмосфера, напряженная работа, ранние подъемы, плохой режим питания и частые переработки, - пишет «Петербургский дневник».

Чаще всего на негативные последствия работы жалуются юристы, строители. О психологическом состоянии переживают сотрудники сферы образования. И ментальное, и физическое здоровье беспокоит бухгалтеров и работников транспорта.