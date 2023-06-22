Венки в годовщину начала Великой Отечественной войны возложили на Пискаревском кладбище

Петербуржцы почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу Матери-Родины прошла на Пискаревском кладбище в День памяти и скорби. Петербуржцы почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Цветы и венки возложили губернатор Александр Беглов и члены правительства Санкт-Петербурга, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, депутаты Законодательного собрания, чиновники, военнослужащие и ветераны, - говорится в сообщении ведомства.

На аллее Пискаревского кладбища появилась фотовыставка «Тот самый длинный день в году».

Напомним, сейчас в Северной столице живут более 56 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Также жителями Петербурга являются более 5 тысяч бывших узников концлагерей, которые в те страшные годы были совсем детьми.