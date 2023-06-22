Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петроградском районе Петербурга в маршрутный автобус врезался автомобиль «Нексия Равон». Три пассажирки последнего 13, 18 и 22 лет получили травмы. Им пришлось оказывать помощь в больнице. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло в 16.25 20 июня у дома по улице Зверинская, 12. Легковушка ехала по второстепенной дороге. По какой-то причине, водитель решил не уступать преимущество автобусу. Это стало для него роковой ошибкой.

- Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии, - добавили в пресс-службе.

Ранее spb.kp.ru писала, туристы из Чечни в попытке скрыться от полицейских устроили три ДТП в Петербурге 21 июня. Но уехать от правоохранителей у них так и не получилось. Дебоширов доставили в отдел полиции. Водителю легковушки уже на следующий день назначили наказание. Ближайшие семь дней он проведет под арестом.