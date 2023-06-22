Мужчину, расчленившего тело жены, собираются лишить родительских прав в Петербурге

В Петербурге хотят лишить родительских прав мужчину, расчленившего тело жены. Фото: Олег ЗОЛОТО

Колпинский районный суд Петербурга собирается лишить родительских прав мужчину, который убил и расчленил свою жену. Ранее мужчину приговорили к полутора годам исправительных работ с удержанием 10 процентов зарплаты. Наказание тогда сочли отбытым, потому что мужчина долго находился в СИЗО.

- Детей забрали в Центр содействия семейному воспитанию 17 мая. Но отец ни разу не приходил к ним. Ему известно место проживания детей, но никаких попыток связаться с ними, либо с Администрацией, чтобы узнать об успехах детей, состоянии их здоровья он не предпринимал и не предпринял после приговора, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сотрудники Центра заметили, что дети страдают из-за тревожности, неуверенности в себе, слабого эмоционального контроля. Они негативно относятся к окружающему миру. Поэтому Центр просит лишить отца родительских прав.