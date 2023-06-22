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НовостиОбщество22 июня 2023 12:11

Три коворкинга откроются в бизнес-центрах Петербурга

Два из них начнут работать уже осенью
Анастасия НУРАДИЛОВА
Три коворкинга откроются в бизнес-центрах Петербурга.

Три коворкинга откроются в бизнес-центрах Петербурга.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Основатель сети автосервисных станций «ЕвроАвто» Игорь Комолов планирует открыть в бизнес-центрах Петербурга три коворкинга. Два проекта откроются в центрах «Реформа» уже осенью текущего года. Они будут находиться на Левашовском проспекте и Придорожной аллее. Еще один коворкинг появится на месте бывшего корпуса Императорской карточной фабрики. Здание на проспекте Обуховской обороны достроят в 2024 году.

- Генеральный директор УК «Реформа» Марина Шарова рассказала, что сейчас объект на проспекте Обуховской обороны находится на стадии реконструкции. В здании появится бизнес-центр, в котором 300 квадратных метров отдадут под коворкинг, - пишет «Коммерсант».

Владельцы пока не комментируют, под каким брендом будут работать бизнес-центры и коворкинг. Концепция офисов сейчас находится на стадии разработки. Есть вероятность, что они откроются под разными брендами.