С начала года в Петербурге цены на комнаты упали до 2,6 млн рублей

В Петербурге цены на комнаты за полгода снизились почти на 2 процента. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На различных платформах можно встретить объявление не только о продаже квартиры, но и комнаты. В Петербурге их особенно много, ведь город не зря называют столицей коммуналок. Однако за последние полгода комнаты в коммунальных квартирах, по всей видимости, не пользуются особой популярностью. Согласно данным аналитиков портала «Мир квартир», цены на них снизились на 1,8% и в среднем составляют порядка 2,6 млн рублей.

Интересно, что ситуация в этом сегменте рынка недвижимости в Петербурге отличается от общероссийской тенденции. За обозреваемый период в 60 городах страны цены на комнаты наоборот выросли.

- В среднем по России комнаты стоят 1,14 млн рублей, что на 4,3% дороже, чем полгода назад, - указали аналитики.

Самый большой рост зафиксировали в Кирове. Там за полгода комнаты подорожали на 25,1% до 655 тысяч рублей. Однако больше всего выложить за такой объект недвижимости придется в Москве – в среднем чуть более 4 млн рублей.