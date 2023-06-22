Температура в Петербурге впервые за год перевалила за +29 градусов

Самым жарким в Петербурге в 2023 году днем стало 22 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Самым жарким для Петербурга днем в 2023 году стало 22 июня. К 14 часам воздух в городе прогрелся до +29,2 градуса. До этого в лидерах держалось 16 июня с температурой в +28,6 градуса. Об этом рассказали в Центре «ФОБОС».

Специалисты отметили, что максимально воздух обычно прогревается в последний день теплой волны перед приближением холодного атмосферного фронта. Именно такая ситуация и произошла в Северной столице.

- При этом дневной прогрев подходит к концу. Однако точное значение сегодняшнего максимума станет известно лишь после девяти вечера, когда снимут показания с максимальных термометров, - указали в центре.

Интересно, что средняя температура в Петербурге почти не отклоняется от своей климатической нормы. Положительная температурная аномалия составила всего 0,2 градуса. Всего в городе прошло уже девять жарких дней, когда температура поднималась до +25 и выше. Однако в Северной столице уже в пятницу, 23 июня, похолодает до +20…+22 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер.