Пьяный петербуржец продолжил кататься на разбитом вдребезги «Джипе», покинув место ДТП

Машина перевернулась, но водителя это не остановило. Фото: vk.com/dorinspb

Инспекторы ДПС задержали в Приморском районе Петербурга пьяного мужчину, который катался по городу на «Джипе» вечером 21 июня. Водителя не остановило даже то, что автомобиль в какой-то момент вылетел с дороги и перевернулся. Он просто поднял оторванные куски металла с земли, сел в машину и поехал дальше. Об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор» в ВКонтакте.

- Спустя почти час инспекторы ДПС ОГИБДД по Приморскому району заметили автомобиль Jeep, который, искря тем, что когда-то было колесом, пытался заехать на парковку автосервиса на Школьной улице, - говорится в сообщении.

Первое, что мужчина сказал полицейским: «Ровно ли я припарковал автомобиль?». Сотрудники выяснили, что пьяный нарушитель работает руководителем строительной фирмы. Ему выписали штраф 30 тысяч рублей. А машину отвезли на спецстоянку. Водителю грозит лишение прав.