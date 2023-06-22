Из-за утонувшего в Неве 14-летнего мальчика возбудили уголовное дело. Фото: СК

СК в Петербурге занимается расследованием дела об утонувшем 14-летнем мальчике. Трагедия произошла около 12 часов дня 22 июня. Ребенок купался в Неве на проспекте Обуховской обороны, недалеко от жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося. Специалисты допрашивают родственников школьника и очевидцев.

Напомним, 14-летний мальчик с семьей приехал в Петербург из Узбекистана. Из-за жары он решил искупаться, но не смог самостоятельно выбраться из воды. На берегу нашли его одежду, но документов там не было. Тело мальчика сразу после произошедшего не обнаружили.