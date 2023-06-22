Жителей и гостей Петербурга предупредили о мошенниках, продающих фейковые билеты в Эрмитаж

Эрмитаж предупредил о мошенниках, продающих билеты в музейный комплекс. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Интернете можно наткнуться на множество сайтов, которые продают входные билеты в Государственный Эрмитаж. Почти все из них - мошенники. Они перепродают настоящие билеты по завышенной цене и предлагают несуществующие услуги. Об этом предупреждает пресс-служба Эрмитажа.

Попасть на уловку мошенников просто, так как зачастую сайты копируют настоящий портал музея. Кроме того, привлечь покупателей могут «эксклюзивные» услуги. Например, на одной из таких платформ предлагают билеты, которые помогут попасть в Эрмитаж без очереди.

Также на таких сайтах можно приобрести экскурсию с гидом. Но вот только последний может не обладать нужными знаниями. Кроме того, мошеннические платформы предлагают заплатить за билеты для детей до 14 лет, когда как в музее для этой категории проход бесплатный.

- В связи с ростом активности спекулянтов Государственный Эрмитаж рекомендует своим посетителям приобретать билеты только через tickets.hermitagemuseum.org, терминалы по продаже билетов или кассы, расположенные на территории музейных комплексов, - указали в пресс-службе.

В Эрмитаже также предупредили, что купленные на мошеннических сайтах билеты не удастся вернуть. Помимо этого, есть риск, что пройти с ним через турникет не получится.