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НовостиОбщество22 июня 2023 14:07

Деревянное здание ж/д станции Горская в Петербурге включат в перечень объектов культурного наследия

Здание простояло 130 лет и сохранило подлинные стены и оформление
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Станция Горская станет памятником. Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга

Станция Горская станет памятником. Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга

В перечень объектов культурного наследия планируют внести деревянное здание на железнодорожной станции Горская, которое находится в Курортном районе Петербурга. Такую рекомендацию дала комиссия по установлению историко-культурной ценности КГИОП Петербурга.

- В настоящее время проект распоряжения КГИОП о включении железнодорожного вокзала платформы Горская проходит антикоррупционную экспертизу, - указано в сообщении.

Остановочный пункт появился в 1894 году. Внутри одноэтажного здания располагались кассы и зал ожидания. Позднее со стороны платформы к нему пристроили тамбур. Вокзал в полной мере функционировал более полувека, до 1952 года. Когда железнодорожную линию электрифицировали, построили современную платформу. Однако в здании до 1990-х годов продолжала работать касса. В начале нулевых деревянное здание отдали под продуктовый магазин. А позднее здание и вовсе законсервировали. Сейчас оно не используется.