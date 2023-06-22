Ливни, грозы и град обрушатся на Петербург 23 июля

Ухудшение погодных условий произойдет в Петербурге 23 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На смену жаркой погоде в Петербурге пришло похолодание. Вместе с этим на город обрушатся дожди и грозы. Местами могут пройти ливни и даже град. Такая погода ожидается в Северной столице 23 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Так как погодные условия начали ухудшаться уже 22 июня, на улицы города уже вышли бригады Водоканала. Они в случае необходимости оперативно извлекут посторонние предметы из колодцев и откачают дождевую воду. Под особым контролем специалистов находятся территории у социальных объектов, остановки, станции метро, крупные перекрестки и другие «уязвимые» к скоплению воды места.

- Заранее понижен уровень стоков в тоннельных коллекторах, чтобы принять максимальный объем воды в систему водоотведения. Во время дождя на очистных сооружениях города будут запущены дополнительные насосы, - добавили в Водоканале.