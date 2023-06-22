Два съезда на развязке КАД с Московским шоссе в Петербурге полностью перекроют на ночь

На развязке КАД с Московским шоссе на ночь перекроют два съезда. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Из-за проведения дорожных работ на развязке КАД с Московским шоссе перекроют съезды №9 и №12. Ремонт должен был пройти в ночь на 22 июня, но из-за погодных условий их перенесли на 27 июня. Съезды закроют в 23.00 и откроют в 5.00 28 июня. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- В связи с прогнозом неблагоприятных погодных условий подрядная организация решила перенести сроки работ по восстановлению пришовных зон деформационных швов с полным перекрытием движения по съездам с Московского шоссе и Витебского проспекта на внутреннее кольцо КАД, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Напомним, что с 23.00 25 июня до 6.00 26 июня на КАД полностью перекроют съезд №8 на Пулковское шоссе. На данном участке появятся временные дорожные знаки, специальные барьеры и сигнальные фонари.