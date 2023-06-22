Родственников потерявшейся трехлетней девочки ищут в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Родственников неизвестной потерявшейся девочки ищут волонтеры «ЛизыАлерт» из Северной столицы. Возраст ребенка точно неизвестен. Но активисты рассказали, что на вид ей около двух или трех лет. Малышка представилась Маргаритой. Ориентировка на нее появилась в официальном сообществе поисково-спасательного отряда в социальной сети ВКонтакте.

– Помогите найти родственников, – обратились волонтеры к неравнодушным местным жителям.

Они также рассказали, что с 22 июня ребенок находится в одном из медицинских учреждений города Пушкин. В публикации сотрудники отряда указали несколько отличительных примет потерявшейся: рост около 96 сантиметров, нормальное телосложение, серо-голубые глаза и светло-русые волосы. На ребенке было надето бело-оранжевое платье, темно-синие кроксы, а с собой была черная коляска. Всю известную информацию можно сообщить на телефон горячей линии: 8 800 700 54 52.