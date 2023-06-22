Пробки рядом с платными парковками снизились на 16% в Петербурге по сравнению с 2022 годом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Платный паркинг активно решает вопрос загруженности петербургских улиц. Так, в зоне новых стоянок снижается количество пробок и общая загруженность дорог в будние дни с восьми часов утра и до восьми часов вечера. В пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что по сравнению с маем прошлого года этот показатель снизился на 16 процентов.

– Обращая внимание на уровень трафика двухгодичной давности, в котором хорошо прослеживается динамика. С мая 2021 года загруженность улиц снизилась на 24 процента, – прокомментировали дорожную ситуацию в пресс-службе профильного ведомства.

Но не все показатели только сокращаются. Например, средняя скорость движения авто в зоне платной парковки выросла и превысила 22,2 километра в час. В планировочной зоне транспорт двигается еще на три километра быстрее. А в курортной зоне обороты колес достигают даже 42,4 километра в час.