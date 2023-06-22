Два человека пострадали из-за ДТП в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Жесткое ДТП произошло во второй половине дня, 22 июня, в районе деревни Каушта в Ленобласти. Там автомобилист, находящийся за рулем черного «БМВ», не справился с управлением и влетел в дерево. Из-за этого пострадал и сам водитель, и находящийся в салоне пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы региона.

– Сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно деблокировали водителя. Специалисты передали пострадавших медикам, прибывшей скорой помощи, – уточнили в пресс-службе организации.

Как сообщили спасатели, из-за аварии водителя машины зажало в салоне. О состоянии пострадавших более ничего неизвестно. О серьезности столкновения можно судить только по фотографиям с места происшествия, сделанными сотрудниками служб. На прикрепленных снимках видно, что у автомобиля сильно искорежен капот, а передний бампер практически полностью отсутствует.