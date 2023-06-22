Жителя Ленобласти приговорили к пяти годам колонии за попытку похищения ребенка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя Ленобласти приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Как оказалось, мужчина пытался похитить маленького ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

– Прокурор поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя региона. Ранее на него завели уголовное дело, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители рассказали, что зимой, три года назад, обвиняемый проезжал по улицам города Новой Ладоги. Там он увидел проходящую малолетнюю девочку и решил похитить ее. Мужчина применил к ребенку насилие, но не смог довести своей преступление до конца. Несовершеннолетней удалось вырваться и убежать.

К слову, в прошлый раз осужденному вынесли оправдательный приговор. Но после решение отменили из-за апелляции, представленной Волховским прокурором.

Ранее spb.kp.ru писала, что рецидивиста из Ленобласти приговорили к пожизненному заключению за убийство двух человек. Как оказалось, мужчина заколол своих знакомых.