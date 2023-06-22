Мизулина призвала отменить концерт Темниковой на «Алых парусах» из-за критики спецоперации

Елена Темникова побывала на Поклонной горе в День памяти и скорби. Фото: СОЦСЕТИ

Ранее spb.kp.ru писала, что выступление Елены Темниковой на «Алых парусах» в Петербурге оказалось под угрозой срыва из-за ее критики России. Причиной стали высказывания певицы, осуждающие спецоперацию. Но накануне артистка побывала на Поклонной горе и выступила против нацизма. Об этом директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале.

– Темникова побывала на мероприятии, приуроченном к Дню памяти и скорби. Исполнительница написала добрые слова о нашей истории, – написала общественница.

Она подчеркнула, что певица, вероятно, поменяла свою позицию по отношению к нашей стране и проведении спецоперации. Мизулина сообщила, что она внимательно будет следить за артисткой. Пока что от Темниковой ждут поездку в госпиталь к раненым воинам и концерт на передовой.