Дороги в Шушарах частично перекроют на два дня из-за форума «Россия-Африка». Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге совсем скоро пройдет форум «Россия-Африка». Из-за грядущего саммита на юге города на Неве введут частичные дорожные ограничения. Так, 26 и 27 июля с восьми и до десяти часов утра, а также с четырех и до восьми часов вечера ограничат въезд и выезд в Шушары. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Рекомендуем заранее планировать маршрут следования. Задержка на пути в поселок или из него может растянуться на два и более часов, – предупредили петербуржцев в Смольном.

Из общественного транспорта местных жителей будет обслуживать автобус № 385 «А» и «Б». Кроме того, пассажирам напомнили, что можно будет воспользоваться электричками. Они довезут всех желающих до станций метро «Купчино», «Шушары», «Звездая».

Ранее spb.kp.ru писала, что даты проведения саммита «Россия-Африка» в Петербурге изменили на 27-28 июля.