В Ленобласти юрлицам разрешили бесплатно переводить авто на природный газ

В Ленобласти разрешили юрлицам бесплатно переводить авто на природный газ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ленобласти смогут бесплатно переводить свой транспорт на природный газ. Сейчас такую возможность в правительстве региона сделали доступной для юридических лиц. Об этом пишет «Online47» со ссылкой на пресс-службе местной администрации.

– Этот вид топлива набирает популярность в регионе, – цитирует издание главу профильного комитета Михаила Присяжнюка.

К слову, ленинградцам предоставили возможность выбора. Они смогут переоборудовать транспорт на природный газ без дополнительных трат или сделать это самостоятельно по фиксированной цене – 14 рублей за кубометр.

Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей также доступна аренда оборудования сроком до пяти лет. Им нужно будет только оплатить работы по монтажу или разместить на машине рекламу перехода на экологичное топливо. Кроме того, местным жителям доступно софинансирование работ по замене дизельного двигателя на моногазовый.