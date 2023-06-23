Дорожное движение ограничат в пяти районах Петербурга с 24 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) петербуржцев предупредили о временных ограничениях и закрытиях на дорогах города на Неве. Введут их единовременно в пяти районах: Адмиралтейском, Кировском, Колпинском, Центральном и Приморском. Становиться внимательнее и заранее планировать свой маршрут автолюбителям придется с 24 числа.

– В Адмиралтейском районе проезжая часть будет частично перекрыта с 24 июня по 15 ноября по Лермонтовскому проспекту и 13-й Красноармейской улице, – рассказали в пресс-службе организации.

В Кировском районе ограничения продлятся до восьми утра 17 июля. Там для транспорта будет недоступным участок от улицы Трефолева до площади Стачек.

В Колпинском районе до 15 мая 2024 года из-за замены водопропускных труб закроют движение по одноименному шоссе от улицы Софийской до Фидерной.

Кстати, остальные ограничения уже опубликованы на сайте ГАТИ, где с ними можно ознакомиться.