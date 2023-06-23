Бастрыкину доложат о нападении охранника магазина на 18-летнюю петербурженку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат обо всех установленных обстоятельствах и причинах случившемся накануне в Петербурге происшествии. Так, в городе на Неве, по сообщениям СМИ, на 18-летнюю девушку напал охранник сетевого магазина. Об этом сообщил в пресс-службе Следственного комитета России.

– В Сети пользователи сообщили, что пострадавшую доставили в одно из городских медучреждений. Медики обнаружили у девушки множество травм, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, региональный комитет уже передал материалы дела из полиции в московское отделение. Там сотрудники правоохранительных органов начали процессуальную проверку.

Ранее spb.kp.ru писала, что Бастрыкину доложат о проверке ДТП, в котором полицейский-самокатчик сбил 8-летнего ребенка в Петербурге. Как оказалось, малыша госпитализировали в одну из городских больниц.