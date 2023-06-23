Жесткое ДТП произошло на проспекте Луначарского в Петербурге. Фото: скриншот из видео

Жесткое ДТП произошло на проспекте Луначарского в Петербурге. Так, в ночь с 22 на 23 июня в Калининском районе белый каршеринг влетел в черный легковой автомобиль. К пострадавшим уже прибыли сотрудники МЧС, ДПС и карета скорой помощи. Видео с места происшествия прислали очевидцы в соседскую группу «Калининский район | Происшествия».

– Бедный «Субару». И снова в столкновении участвует каршеринг, – поделился своими наблюдениями один из читателей сообщества в комментариях под постом.

Точной информации о пострадавших пока что нет. Но у белого арендованного авто практически полностью снесен задний бампер. К слову, его пассажирка, перекинув ноги через порог машины, сидит в салоне. Одновременно с этим спасатели стараются сдвинуть второй пострадавший транспорт с проезжей части. Некоторые пользователи считают, что помешала автомобилистам тихо и мирно разъехаться разбушевавшаяся гроза.