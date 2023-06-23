Без вести пропавшего месяц назад жителя Твери ищут волонтеры в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Без вести пропавшего 41-летнего жителя Тверской области разыскивают в трех городах одновременно. Мужчина покинул дом в Бологом больше месяца назад – 19 мая. К поискам подключились сотрудники поисково-спасательного отряда «ЛизыАлерт» из Саратова, Тверской области и Петербурга. Ориентировку на пропавшего они разместились в официальных сообществах в социальной сети ВКонтакте.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем городе, – обратились активисты к неравнодушным.

На ориентировке на пропавшего волонтеры указали несколько примет: рост около 160 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы с проседью и карего цвета глаза. Как сообщили родственники мужчины, в день пропажи на нем был белый свитер, синие джинсы, голубые кроссовки и черная куртка. Всю известную информацию можно сообщить по телефону горячей линии 8 800 700-54-52.