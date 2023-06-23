В Шлиссельбурге 22 июня выпало в 54 раза больше осадков, чем в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жаркая и сухая погода сменилась ливнями и грозами 22 июня в Петербурге. В первую половину дня было 30 градусов тепла, но к вечеру все изменилось, и в некоторых районах полил дождь. За сутки в городе выпало 0,5 миллиметров осадков. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- В Воейково выпало 8 миллиметров осадков, а в Шлиссельбурге в 54 раза больше, чем в Петербурге – 27 миллиметров. Это 40 процентов от месячной нормы июня, - написал синоптик Леус.

Дожди продолжались в ночь на 23 июня и даже ранним утром. Ранее МЧС предупредило, что в пятницу также ожидаются ливни, грозы и град. Из-за осадков на улицах Северной столицы работают сотрудники Водоканала, чтобы убирать «уязвимые» к скоплению воды места.