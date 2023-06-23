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НовостиОбщество23 июня 2023 4:55

О летних испытаниях беспилотника «Посейдон» сообщили на Военно-морском салоне в Кронштадте

Ядерную установку примут во флот в 2023 году
Анастасия НУРАДИЛОВА
О летних испытаниях беспилотника «Посейдон» сообщили на Военно-морском салоне в Кронштадте.

О летних испытаниях беспилотника «Посейдон» сообщили на Военно-морском салоне в Кронштадте.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Международном военно-морском салоне в Кронштадте рассказали о первых испытаниях подводного беспилотника «Посейдон» с атомной подводной лодки «Белгород», которые запланированы этим летом. Об этом пишет РИА Новости.

- Как заявил в четверг главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, экспериментальная атомная подводная лодка «Белгород» (проект 09852), носитель морских беспилотников «Посейдон», будет принята на вооружение флота в 2023 году, - сообщает издание.

В первую очередь во время испытаний планируют проверить ядерную энергетическую установку «Посейдон». Этот беспилотный подводный аппарат по сути является ядерной торпедой. Длина «Посейдона» - 20 метров, а масса – 100 тонн.