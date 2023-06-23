Время ремонта троллейбусов сократилось на 13% в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Процесс капитального ремонта троллейбусов в Петербурге оптимизировали. Время ремонтных работ сократилось благодаря поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда. Об успехах рассказали в пресс-службе Смольного 22 июня.

- В Петербурге время процесса ремонтных работ сократилось на 13 процентов, а незавершенного производства - на 22,7 процента. Выработка при этом увеличилась на 11,4 процентов, - говорится в сообщении ведомства.

В городе внедряют практики бережливого производства. Благодаря этому сократилось время монтажа высоковольтных и низковольтных цепей троллейбуса, а производительность труда Цеха ремонта выросла на пять процентов. Такую тенденцию планируют сохранять ближайшие три года.