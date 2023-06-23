Сбой в движении поездов на зеленой ветке метро Петербурга произошел утром 23 июня

Пассажиров не пускали в вагоны. Фото: Петр КИБЕР

Сбой в движении вагонов метро произошел на зеленой ветке в Петербурге. Пассажиры столпились около поезда, который должен был направиться в сторону станции «Рыбацкое». Но зайти в вагон им не позволили. А в чем причина случившегося – не сообщили. Инцидент произошел около восьми часов утра 22 июня.

- На поезд в сторону станции «Рыбацкое» посадки нет, - периодически объявляли по громкой связи.

Ситуация изменилась достаточно быстро. Вагоны ушли пустыми, но для пассажиров, которые опаздывали на работу, подъехал другой поезд. Петербуржцам объяснили, что его отправка будет произведена «по готовности». К счастью, ждать пришлось недолго. Примерно в 8:17 вагоны отправились в сторону станции «Рыбацкое».