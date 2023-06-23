Пятерых мужчин задержали в Петербурге за жестокое избиение двух бизнесменов из-за долга

В квартирах задержанных нашли оружие. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали пятерых мужчин, которые напали на двух предпринимателей. Инцидент произошел в мае этого года. Известно, что бизнесмены занимаются куплей-продажей бытовой техники, а также грузоперевозками. Полгода назад они взяли в долг три миллиона рублей у другого крупного бизнесмена и обещали вернуть деньги в мае. Но обещание сдержать не смогли.

- Через некоторое время с одним из них по телефону связался неизвестный мужчина. От имени кредитора он предложил встретиться и обсудить новые условия возврата долга. Переговоры назначили на 12 мая в в VIP-кабинке ресторана на улице Савушкина, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Но в назначенном месте их поджидали четыре агрессивных мужчины. Они избили должников и отвели их в подземный паркинг, где избили снова. Оппоненты сообщили, что если долг не вернут в ближайшее время, то они отберут машину «БМВ» у одного из предпринимателей.

Сотрудники уголовного розыска задержали обидчиков бизнесменов по их местам жительства и организатора нападения. У них нашли охотничьи ружья, травматический пистолет, холодное оружие. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».