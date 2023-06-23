Мужчина с пистолетом целился в детей из окна своей квартиры в Петербурге. Фото: Росгвардия

Сотрудники Росгвардии в Петербурге задержали мужчину, который угрожал пистолетом ученикам спортивной школы-интерната, которые занимались на спортивной площадке. Инцидент случился на улице Савушкина около трех часов дня 21 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- Дети сообщили работникам школы, что неизвестный мужчина из окна квартиры на 8 этаже соседнего дома прицеливался в них из пистолета, угрожающе демонстрировал его и нажимал на спусковой крючок. Сотрудники нажали кнопку тревожной сигнализации, - говорится в сообщении регионального ведомства.

К приезду вневедомственной охраны хулиган успел скрыться, но его нашли и задержали. В квартире мужчины специалисты обнаружили пневматический пистолет, который изъяли. Дебошира доставили в отдел полиции, чтобы выяснить, зачем он угрожал детям.