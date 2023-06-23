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НовостиПроисшествия23 июня 2023 7:50

Пьяный мужчина угрожал поджечь пункт сбора контрактников в Петербурге

Зачем горожанин это сделал, сейчас выясняют полицейские
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Пьяный петербуржец грозился сжечь здание пункта сбора контрактников в Петербурге

Пьяный петербуржец грозился сжечь здание пункта сбора контрактников в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

В пункте сбора на военную службу по контракту в центре Петербурга поздно вечером 22 июня произошла неприятная история. Пьяный житель Зеленогорска вломился в здание и грозился его сжечь. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- На месте происшествия в состоянии алкогольного опьянения задержали 52-летнего жителя Зеленогорска. Хулигана доставили в полицию, - рассказал источник.

Сейчас полицейские выясняют мотивы мужчины. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что мужчина уже имеет судимость за хранение наркотиков.

Напомним, что на днях в Петербурге задержали еще одного хулигана. Мужчина из окна квартиры целился из пистолета в учеников спортивной школы-интерната, которые занимались на спортивной площадке у дома на улице Савушкина. Зачем он угрожал детям, выясняют правоохранители.