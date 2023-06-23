Долгострой в ЖК «Парнас» наконец-то сдали в Петербурге

В Петербурге сдали третий корпус в ЖК «Парнас» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

История жилого комплекса «Парнас» в Петербурге наконец-то завершилась. Его начали строить еще в 2014 году, но из-за экономического кризиса проект разбили на три корпуса. Первый сдали в 2021 году, а второй – в 2022 году. И вот сейчас служба государственного надзора и экспертизы разрешила ввести в эксплуатацию и третий корпус. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В пресс-службе Госстройнадзора отметили, что во время прошлой проверки еще не были завершены работы по отделке мест общего пользования. Кроме того, у застройщика наблюдались проблемы с документацией. Однако сейчас все недочеты устранили.

- Мы подтверждаем, что согласовали ввод последнего корпуса жилого комплекса по адресу: улица Архитектора Белова, дом 6, корпус 3, строение 1. Всего в этом корпусе 540 квартир, - добавили в пресс-службе.