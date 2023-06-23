Петербуржец случайно поджег себя сигаретой и получил 50% ожогов тела. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржец попал в больницу из-за того, что сам случайно поджег себя. Все произошло 22 июня на Екатерининском проспекте. Мужчина работает водителем асфальтоукладчика. Он поменял на технике газовый баллон, поставил ее на землю и начал курить. А потом бросил окурок на землю, все вспыхнуло, пламя перекинулось на петербуржца.

- 22 июня в НИИ скорой помощи от дома 21 по Екатерининскому проспекту был доставлен 59-летний петербуржец. Мужчину госпитализировали с термическими ожогами пламенем 2-3 степени, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Мужчина из-за своих действий получил ожоги лица, шеи, кистей рук, голени, бедер, ног. У пострадавшего поражено 50 процентов тела. Сейчас пациент находится в ожоговой реанимации, где проходит лечение.