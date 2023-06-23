Сразу четыре уголовных дела завели на жителя Петербурга за перевозку военной экипировки

Житель Петербурга попался на контрабанде военной экипировки. Фото: пресс-служба СЗТУ

На таможенном посту аэропорта Пулково в Петербурге выявили предметы военной экипировки. Среди них оказались наколенники, налокотники, гарнитура с активной системой защиты слуха и защитные шлемы. Экипировку отправил по почте житель Северной столицы. Однако это оказалось незаконным. На мужчину завели сразу четыре уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Причиной для возбуждения дел стало то, что горожанин пытался отправить товары военного назначения под видом экипировки для страйкбола. Посылки предназначались покупателям в США, Канаде и Японии.

- По данным фактам в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда продукции военного назначения), - добавили в пресс-службе.

Отметим, что страйкбол представляет собой игру с применением «мягкой пневматики». Оружие стреляет пластиковыми шариками. Удар от них может быть неприятным, поэтому игроки используют защиту.