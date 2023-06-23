Водитель маршрутки в Петербурге взял за оплату проезда с пенсионерки 50 тысяч рублей

Водитель снял с пенсионерки 50 тысяч рублей за оплату проезда в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

85-летняя пенсионерка ехала по своим делам в маршрутке по Петербургу. Оплатить проезд она решила переводом водителю. Но сама это сделать не могла и обратилась к мужчине за помощью. Однако тот воспользовался ситуацией и вместо 50 рублей перевел себе 50 тысяч рублей. Все произошло 17 июня 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Петербургу.

- Водитель маршрутного такси под благовидным предлогом оказания помощи пенсионерке в переводе денег за оплату проезда, получив доступ к банковской карте женщины, перечислил на свой расчетный счет 50 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе.

36-летнему уроженцу одной из стран ближнего зарубежья уже выдвинули обвинение в краже. Его дело направили на рассмотрение в суд. Отметим, что максимальное наказание, которое грозит водителю, предусматривает до шести лет лишения свободы и штраф.