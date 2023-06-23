Мигрант похитил бывшую возлюбленную в Петербурге спустя год после расставания. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге задержали двух мужчин, которых подозревают в похищении человека. В правоохранительные органы обратилась 25-летняя девушка, которая приехала в Северную столицу из ближнего зарубежья. Она рассказала, что бывший молодой человек затолкал ее в машину, но ей удалось сбежать, применив газовый баллончик.

- Девушка пояснила, что 21 июня около 19:00, находясь на одной из улиц СНТ Касимово Всеволожского района Ленинградской области, к ней подъехал автомобиль «Чери Тиго», из которого вышли ее бывший сожитель и его знакомый, и, применив физическую силу и угрожая расправой, посадили ее в автомобиль, - говорится в сообщении ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

С 2021 по 2022 год девушка была в отношениях с этим парнем. Но потом его депортировали на родину. Тогда мужчина сменил имя и фамилию и вернулся за ней с новыми документами. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. Злоумышленников задержали 22 июня на улице Руднева.